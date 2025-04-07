الملك عبد الله يغادر الأردن متوجهًا إلى مصر للمشاركة في قمة ثلاثية مع السيسي وماكرون

غادر الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، بلاده متوجها إلى مصر، للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التطورات الخطيرة في غزة.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية فى خبر عاجل، فإن الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيسين عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التطورات في غزة.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، استقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم في قصر الاتحادية.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين، وذلك في إطار زيارة رفيعة المستوى يقوم بها "ماكرون" إلى مصر.

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