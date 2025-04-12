السبت 12 أبريل 2025
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شاهد، لحظة تعرض بطل الراليات ورجل الأعمال السعودي يزيد الراجحي لحادث في الأردن

حادث سير لبطل راليات
حادث سير لبطل راليات سعودي يزيد الراجحي، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وقوع حادث لـ بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي في الأردن، وذلك خلال مشاركته في "رالي باها الأردن الدولي"، الذي يقام في العقبة ووادي رم ويستمر حتى السبت المقبل.

تعرض متسابق الراليات السعودي يزيد الراجحي لحادث في الأردن

 
وأكدت التقارير الأولية لحادث بطل الراليات السعودي  يزيد الراجحي أنه لم يُصب بشدة في الحادث الذي وقع له اليوم السبت في الأردن، وأنه نجا من الحادث وصحته جيدة، وتم نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات.

حادث سير لبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، فيتو
حادث سير لبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، فيتو


ويعد "رالي باها الأردن الدولي" والجولة الثانية من كأس العالم والشرق الأوسط للكروس كاونتري "فيا ‏‏‏- باها"، ‏وباها ‏الأردن- الجولة الثالثة ‏من كأس ‏العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع ‏‏"كوادز"فيم - باها"، والجولة ‏‏الثانية من كأس ‏آسيا لفئة الدراجات ‏النارية ‏والدراجات ‏رباعية الدفع "كوادز" فيم- باها" التي تقام للمرة الأولى، وباها الأردن ‏‏الوطني، "رالي ‏وادي القمر للملاحة" في ‏نسخته ‏الثانية.‏

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 ويزيد بن محمد بن عبد العزيز الراجحي، 44 عامًا، هو رجل أعمال وبطل راليات سعودي، أحد أبناء رجل الأعمال الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، ولد ونشأ بالرياض، وبدأ حياته العملية في سن مبكّر حين عينه والده عام 1998 مراقبًا لمكتب الأملاك الخاصة، ثم مديرًا عاما لها في جميع أنحاء المملكة في 2004، وتدرج بعد ذلك في عدد من المناصب الرفيعة حتى أصبح واحدا من رجال الأعمال المعروفين. 


وأسس يزيد الراجحي فريق يزيد للسباقات في 2007، وشارك بصفة رسمية في بطولة الشرق الأوسط للراليات عام 2008، ثم بطولة العالم فئة (WRC2) عام 2012، ثم كأس العالم للراليات الصحراوية عام 2013. وفاز بالمركز الأول في رالي داكار 2025. 

ونشأ يزيد الراجحي في إحدى العائلات السعودية المعروفة (عائلة الراجحي)، حيث أسس والده وأعمامه مصرف الراجحي عام 1957، والذي يعد واحدًا من أهم البنوك بالسعودية وأحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم.

وقد شغل يزيد الراجحي العديد من المناصب القيادية في تلك الشركات، بالإضافة إلى نشاطه الرياضي في عالم المحركات، وكانت أولى مشاركاته غير الرسمية في بطولة الشرق الأوسط (MERC) نهاية عام 2007، في رالي الأردن، والبداية الرسمية كانت في عام 2008، ثم بعد ذلك شارك في بطولة العالم للراليات (WRC2) عام 2012، وكذلك كأس العالم للراليات الصحراوية عام 2014 (الكروس كانتري).

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