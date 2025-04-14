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محافظات

ضبط عاطل بحوزته 196 تذكرة هيروين بالفيوم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط عاطل، وله معلومات جنائية، أثناء ترويجه، مادة الهيروين المخدرة، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

حكاية شقي خطر فرض سيطرة مع مخدر الهيروين

 وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد برصد ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة سنورس، مسجل شقي خطر من ذوي المعلومات الجنائية يروّج للمواد المخدرة خاصة جوهر الهيروين.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد خطة أمنية لضبطه أثناء ترويجه لتجارته المحرمة، وتم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة في أماكن تردد المتهم، وتمكنت القوة بقيادة الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث مركز سنورس، والنقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث المركز، من ضبط المتهم وتبين أنه " محمد.س " وشهرته حماصه " 40 سنة، ومقيم بدائرة مركز سنورس، وتم اقتياده إلى مركز شرطة سنورس، وبتفتيش المتهم من قبل ضباط وحدة البحث الجنائي، عُثر بحوزته على"  196 "كيس من مادة الهيروين المخدرة، وهاتف محمول يستخدم للترويج لبضاعته، ومبلغ مالي كبير من حصيلة البيع، ودراجة بخارية.

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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيق.

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