استكمال أعمال رصف الطريق الدائري لمدينة ادكو بتكلفة 18 مليون جنيه

تابعت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، بقيادة المهندسة كريمة عاشور، استكمال أعمال الطبقة السطحية بالطريق الدائري لمدينة أدكو (طريق الملح) بطول 4 كم، وبتكلفة قدرها 18 مليون جنيه.

رؤية تنموية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والكباري

جاء ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في إطار رؤية تنموية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والكباري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية الجارية بنطاق المحافظة.

تيسير حركة النقل خاصة في المناطق الحيوية

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة متكاملة، تستهدف تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما ينعكس على السيولة المرورية، وسلامة المواطنين، وتيسير حركة النقل، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافات مرورية عالية، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل والبنية التحتية بنطاق المحافظة بالبحيرة.

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