الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

وقفة احتجاجية للمحامين في البحيرة رفضا للرسوم القضائية الجديدة (فيديو وصور)

وقفة احتجاجية لمحامين
وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة

شهدت محكمة دمنهور الابتدائية وقفة احتجاجية لمحامين محافظة البحيرة، اعتراضا علي فرض رسوم إضافية قضائية جديدة ، مما يزيد من الأعباء المادية علي المواطنين.

لا لزيادة الرسوم القضائية

وتجمع محامو محافظة البحيرة رافعين لافتة عريضة كتب عليها " مجلس نقابة محامي شمال البحيرة.. لا لزيادة الرسوم القضائية.. حق التقاضي مكفول دستوريا.

رفض المحامين لزيادة الرسوم القضائية 

اكد المستشار القانوني صبحي رضوان، أحد المحتجين أن الوقفة جاءت تعبيرا عن رفض المحامين لزيادة الرسوم القضائية الجديدة حرصا علي مصلحة المواطن، مشيرا إلى أنه تم اتفاق المحامين بمحافظة البحيرة، وهناك خطوات تصعيدية بالامتناع عن توريدها لـ ٣ أيام مع مراعاة دفع الرسوم القضائية المرتبطة ببعض الدعاوى حرصا علي مواعيدها المحددة.

 

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دمنهور محكمة دمنهور الابتدائية وقفة احتجاجية محامين البحيرة

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