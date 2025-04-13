وقفة احتجاجية للمحامين في البحيرة رفضا للرسوم القضائية الجديدة (فيديو وصور)

شهدت محكمة دمنهور الابتدائية وقفة احتجاجية لمحامين محافظة البحيرة، اعتراضا علي فرض رسوم إضافية قضائية جديدة ، مما يزيد من الأعباء المادية علي المواطنين.

لا لزيادة الرسوم القضائية

وتجمع محامو محافظة البحيرة رافعين لافتة عريضة كتب عليها " مجلس نقابة محامي شمال البحيرة.. لا لزيادة الرسوم القضائية.. حق التقاضي مكفول دستوريا.

رفض المحامين لزيادة الرسوم القضائية

اكد المستشار القانوني صبحي رضوان، أحد المحتجين أن الوقفة جاءت تعبيرا عن رفض المحامين لزيادة الرسوم القضائية الجديدة حرصا علي مصلحة المواطن، مشيرا إلى أنه تم اتفاق المحامين بمحافظة البحيرة، وهناك خطوات تصعيدية بالامتناع عن توريدها لـ ٣ أيام مع مراعاة دفع الرسوم القضائية المرتبطة ببعض الدعاوى حرصا علي مواعيدها المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.