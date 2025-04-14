محافظ الدقهلية يناقش موقف تشغيل مشاريع حياة كريمة بقرى شربين

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها وموقف تشغيلها بمبادرة حياة كريمة بقرى مركز شربين، ومناقشة المعوقات التي تواجه المشروعات المتبقية لوضع حلول سريعة من أجل الانتهاء منها.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور محمد فرجاني ممثل المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، والأستاذ محمد عز مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي هيئة الطرق والشباب والرياضة.



ووجه اللواء "مرزوق" بالتعاون بين كافة الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة وتذليل جميع المعوقات التي تواجه المشروعات المتبقية ودخولها الخدمة ومنها رصف بعض الطرق والشوارع بعدد من القرى وعدد من المشروعات بقطاع الشباب والرياضة.

واكد "المحافظ" أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة.



فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمه لهم في كافة القطاعات.

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