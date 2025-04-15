محافظ الدقهلية يطالب بتكثيف حملات إزالة الإشغالات لتحقيق الانضباط في الشارع (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، الحالة العامة لشوارع وميادين مدينة المنصورة، حيث شملت المتابعة جهود إزالة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأوضاع داخل محافظة الدقهلية.

تكثيف حملات رفع الإشغالات بالعباسي

وقد وجّه محافظ الدقهلية بتكثيف حملات رفع الإشغالات، خاصة في منطقة "العباسي"، لما تشهده من تكدسات ووجود إشغالات غير قانونية تعوق الحركة العامة وتؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة.

كما شدد على ضرورة تحرير المخالفات اللازمة تجاه المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بشكل يومي ودون تهاون، بما يضمن فرض الانضباط في الشارع المنصوري والحفاظ على حقوق المواطنين في بيئة منظمة وآمنة.

انتظام عمل منافذ بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة

وفي سياق متصل، تابع اللواء طارق مرزوق انتظام عمل منافذ بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، مؤكدًا على أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والاستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة على الشاشات الرقمية داخل تلك المنافذ. وأشار إلى ضرورة أن تعكس الأسعار المعلنة القيم الاسترشادية السائدة، وخاصة ما هو متداول بمنطقة سوق كفر البدماص، كنموذج يُحتذى به في التسعير والانضباط.

رفع تراكمات القمامة بمنطقة “السكة القديمة”

كما أولى المحافظ اهتمامًا بالغًا بملف النظافة العامة، حيث تابع أحوال النظافة في شوارع وميادين المنصورة.

ووجّه المحافظ أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بسرعة رفع تراكمات القمامة بمنطقة "السكة القديمة"، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم في هذا الشأن.

حملات مكثفة لإزالة المخلفات الصلبة من على الطرق

وفي خطوة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، كلّف المحافظ محمد حمص، مدير عام الإدارة العامة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتنفيذ حملات مكثفة لإزالة المخلفات الصلبة من على الطرق وفي محيط حدود المدن والمراكز، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين.

الاستعداد لموسم الأمطار ومراقبة المناطق الساخنة

وخلال متابعته، أكد اللواء طارق مرزوق على ضرورة الاستعداد لموسم الأمطار، ومراقبة المناطق الساخنة التي من المحتمل أن تتجمع بها المياه، مع ضرورة التحرك الفوري بالمعدات والفرق الميدانية للتعامل مع أية حالات طارئة في حينها، ضمانًا لعدم تعطل الحركة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظ الدقهلية على تطوير منظومة العمل الميداني، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والنظافة وتوفير الخدمات بأسلوب حضاري يليق بأبناء المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من كافة القطاعات.

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