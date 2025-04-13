الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات الصرف الصحي بمركز ومدينة الجمالية

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ الدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، وفي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ونبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف احتياجات ومطالب المواطنين في ربوع الدقهلية.

وفي هذا السياق عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماعا، بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة واستعراض مشروعات الصرف الصحي بمركز ومدينة الجمالية، في إطار توفير مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

8 مشروعات صرف صحي تعمل بنسبة 100%

وأشار نائب المحافظ إلى أنه يوجد 8 مشروعات صرف صحي تعمل بنسبه 100%، 3 مشروعات صرف صحي تم تشغيلها بنسبة 40 إلى 50 %، وسيتم الانتهاء منها في 30 سبتمبر المقبل، وتشمل محطة الصرف الصحي بعزبة فودة، ونور الدين الرفاعي، ومحطة الصرف الصحي بعزبة سلامة وسيتم تنفيذها بداية شهر مايو المقبل.

وأضاف أن محطة الصرف الصحي بالزمالك  جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ المشروع، جاء ذلك بحضور المحاسب محسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة، والمهندس وليد الشهاوي رئيس  مركز ومدينة الجمالية، والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشؤن الهندسية.

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