أزمة في الزمالك بسبب بطولة أفريقيا لكرة الطائرة

الكرة الطائرة، سيطرت أزمة جديدة على فرع الكرة الطائرة بنادي الزمالك، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بعدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للأندية رجال، والمقرر لها خلال الفترة من 17 وحتى 30 أبريل الجاري في ليبيا.

وعلمت “فيتو”، أن هناك حالة من الغضب سيطرت على لاعبي الفريق بسبب قرار عدم المشاركة، وأن هناك من اللاعبين هدد بالرحيل حال تمسك مجلس الإدارة بقرار عدم السفر.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر عدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، بعد خسارة الفريق في كل البطولات التي شارك بها هذا الموسم وهي كأس السوبر المصري والدوري والكأس.

وجاء رد فعل اللاعبين، بعد نجاح فريق السيدات في حصد لقب البطولة الأفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية على حساب النادي الأهلي بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

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