رفع (36) ألف طن تراكمات قمامة بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن أداء جهود الإدارة العامة لشئون البيئة في رفع القمامة ونواتج الهدم بنطاق المحافظة، حيث تم رفع ما يزيد عن 36 ألف طن قمامة خلال شهر مارس الماضي.

كما وجه محافظ المنوفية بتكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع القمامة بمراكز المنوفية

حيث أوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة بأنه تم رفع 6 آلاف و51 طن تراكمات قمامة بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم، وألف طن من مقلب شبين الكوم، كما تم رفع 6 آلاف و450 طنا من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذا إزالة 3 آلاف و81 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و3 آلاف و171 طنا في بركة السبع.

وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 4 آلاف و534 طنا، فيما تم الإنتهاء من رفع 5 آلاف و403 أطنان من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع ألف و152 طن بمدينة سرس الليان، وألف 376 طنا بمركز السادات و4 آلاف و60 طنا بنطاق مركز ومدينة أشمون.

محافظ المنوفية يوجه بشن حملات لرفع القمامة

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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