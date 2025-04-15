محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة لحريق الشرابية

حريق الشرابية، أكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد.



وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.



وقرر د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن خسائر مخازن أخشاب الشرابية تقدّر بالملايين.

وجاري الاستماع لأقوال العاملين وملاك مغالق الخشب، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى إجراء معاينة لموقع الحريق، وتحديد حجم الخسائر.

وأظهرت لقطات جديدة وصور حجم الحريق الهائل في مغالق الأخشاب بعزبة الورد بالشرابية المكتظة بالسكان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه للسيطرة على الحريق الذي شب في مخزن للأخشاب بمنطقة الشرابية في القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بالشرابية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، إذ تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء و3 خزانات لإخماده ومحاولة السيطرة عليه.

كما قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء محيط الحريق لحين السيطرة عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.