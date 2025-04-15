كسر سور السكة الحديد لدخول سيارات المطافئ للسيطرة على حريق الشرابية وشاهد عيان: الخسائر بالملايين

حريق الشرابية، كشف محمد الصاوي أحد قاطني شارع بلال الذي وقع به حريق الشرابية أن سبب تأخير الحماية المدنية في السيطرة علي حريق مخزن الأخشاب هو ضيق الشوارع والحواري المؤدية للحريق.

وأوضح أن الجهات المعنية بمحافظة القاهرة قامت بكسر سور حديدي خاص بالسكة الحديد لتمكن سيارات المطافئ من الوصول الحريق الذي ما زال مشتعلًا.

وأشار إلي أن الخسائر بالملايين متابعًا: "ربنا يعوض علي أصحابها".

وأظهرت لقطات جديدة وصور حجم الحريق الهائل في مغالق الأخشاب بعزبة الورد بالشرابية المكتظة بالسكان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه للسيطرة على الحريق الذي شب في مخزن للأخشاب بمنطقة الشرابية في القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بالشرابية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، إذ تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء و3 خزانات لإخماده ومحاولة السيطرة عليه.

كما قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء محيط الحريق لحين السيطرة عليه.

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