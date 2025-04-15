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بداية من اليوم حتى الخميس، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية لمدة 8 ساعات

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

أعلنت محافظة الدقهلية خطة انقطاع مياه الشرب على مدار الثلاثة أيام ابتداءً من اليوم حتى الخميس المقبل.

 

خطة انقطاع المياه اليوم في الدقهلية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه اليوم الثلاثاء، عن ميت زنقر مركز طلخا، وضعف المياه عن قرى: دملاش، الجوادية، عزبة المالكية ببلقاس، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

 

أماكن انقطاع المياه يوم الأربعاء وموعدها

وأشارت مياه الدقهلية إلى انقطاع المياه غدًا الأربعاء عن قرية كفر بساط بطلخا
وضعف المياه عن مجلس قروي بسنديلة، الزهراء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءً.

أماكن انقطاع المياه يوم الخميس 

ويوم الخميس المقبل انقطاع المياه عن قرى، بسنديلة، الحطبة، الدبوسي، عزبة أدهم، عزبة الحاج خليل مركز شربين، وانقطاع المياه عن قرية بطره مركز طلخا، وضعف المياه عن قرى، ديسط، كتامة، مركز طلخا.


من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً.

 

سبب انقطاع المياه 

وأوضحت مياه الدقهلية أن انقطاع المياه لأعمال تركيب أجهزة قياس التصرف الخاصة ببعض الشبكات الرئيسية التابعة لمراكز: طلخا، شربين، بلقاس، المنصورة.

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وناشدت الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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