الثاني خلال أيام، زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات السبت قبالة سواحل منطقة نيو أيلاند في بابوا غينيا الجديدة على ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

ووقع الزلزال على عمق 72 كيلومترا وعلى بعد حوالى 115 كيلومترا جنوب شرق مدينة كوكوبو.

والأسبوع الماضي ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن "الزلزال وقع عند الساعة 20:04 بالتوقيت العالمي (23:04 بتوقيت موسكو)".

وكان مركز الزلزال على بعد 182 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كيمبي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 18 ألف شخص، فيما حدد مركز الزلزال على عمق 49 كيلومترًا.

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