انهيار جزء من عقار في بين السرايات والأمن يحقق مع صاحبه

دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بقوات من الدفاع المدني لإزالة جزء من سلم انهار بالعقار ٣٣ شارع السكري، والمكون من أرضي وطابق أول.

ويواصل رجال البحث الجنائي فرض كردون أمني حول العقار ليتمكن قوات الدفاع المدني الانتهاء من التعامل مع الأجزاء المعرضة للانهيار بالعقار، بالتنسيق مع قوات من الجهات المعنية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة، واستدعاء صاحب العقار لمناقشته حول التصاريح الخاصة بالعقار.

وكانت إدارة شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي بسقوط جزء من عقار بمنطقة بين السرايات.

وتوجه رجال الشرطة مدعومين بفريق إنقاذ بري تابع للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتبين بالفحص سقوط جزء من سلم العقار ٣٣ شارع السكري والمكون من أرضي وطابق أول.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

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