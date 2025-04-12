الأهلي ينعي إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

نعي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، بعد وفاته اليوم عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

الزمالك ينعي إبراهيم شيكا

نعى نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي، وفاة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، بعد وفاته اليوم عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وكتب الزمالك عبر حسابه: “ نادي الزمالك ينعى إبراهيم شيكا لاعب الفريق السابق”

يذكر أن شيكا قد تم تشخيصه بمرض سرطان المستقيم منذ عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج، ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتعلن شقيقته وفاته.

وكان شيكا قد أصيب بـسرطان المستقيم قبل عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج المكثف، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا مؤخرًا، ورغم المحاولات الطبية لإنقاذه، لم يتمكن من تجاوز الأزمة الصحية، ليرحل عن عالمنا اليوم، ويترك حزنًا كبيرًا في قلوب محبيه وزملائه.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم، بحضور عدد كبير من لاعبي الزمالك السابقين، ومسئولي النادي، إضافة إلى أفراد أسرته ومحبيه الذين حرصوا على دعمه في أيامه الأخيرة.

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