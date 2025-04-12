ناعيةً لاعب الزمالك السابق، جماهير الأهلي ترفع لافتة "في الجنة يا شيكا (فيديو وصور)

الأهلي، حرصت جماهير النادي الأهلي على رفع لافتة لإبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، والذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة: "في الجنة يا شيكا " وذلك في مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز في مباراة الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء لمواجهة نظيره بيراميدز.

الأهلي

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

عمر كمال عبد الواحد وعلي معلول ومصطفى العش وكريم وليد نيدفيد وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد.

يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم السبت بقمة مباريات الجولة الثانية بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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