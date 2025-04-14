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اقتصاد

هل نشهد قفزات في سعر الدولار؟ رئيس اتحاد بنوك مصر يجيب (فيديو)

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار، قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر: لن نشهد قفزات مرة أخرى فى سعر الدولار.

كيف يتم تحديد سعر الدولار؟

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": وفقا للعرض والطلب يتم تحديد سعر الدولار.

ولفت إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية أثرت على البورصات العالمية بما فيها أمريكا وجميع الأسواق، وتسببت في هروب الأموال الساخنة نتيجة قلق بعض المستثمرين.

وأشار إلى أن خروج بعض المستثمرين من أذون الخزانة أدى الي تحرك سعر الدولار صعودًا، وانخفض نسبيا بعد عودة الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

ولفت إلى أن الدولار بدأ في الانخفاض مع عوة تحويلات المصريين بالخارج بكثافة وعودة المستثمرين الأجانب في الأموال الساخنة.

وتابع:"الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز الـ 47 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج زادت أضعاف مضاعفة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي".
 

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