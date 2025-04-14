الدوري الإنجليزي، بورنموث يحقق فوزا صعبا أمام فولهام بهدف

الدوري الانجليزي، حقق فريق بورنموث فوزا صعبا أمام ضيفه فولهام بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب دين كورت العريق في بريطانيا في ختام منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج) لكرة القدم.

هدف بورنموت أحرزه اللاعب أنتوين سيمنيو في الدقيقة الأولى.

تشكيل فولهام أمام بورنموث

يدخل فريق فولهام مباراته أمام بورنموث بتشكيل يضم كل من:

تشكيل فولهام، فيتو

تشكيل بورنموث أمام فولهام

فيما يدخل فريق بورنموث مباراته أمام فولهام بتشكيل مكون من:

تشكيل بورنموث أمام فولهام، فيتو

ترتيب فولهام وبورنموث بالدوري الإنجليزي

بهذا الفوز رفع بورنموث رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

فيما تجمد رصيد فولهام عند 48 نقطة، في المركز التاسع.

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