الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، بورنموث يحقق فوزا صعبا أمام فولهام بهدف

فريق بورنموث، فيتو
فريق بورنموث، فيتو

الدوري الانجليزي، حقق فريق بورنموث فوزا صعبا أمام ضيفه فولهام بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب دين كورت العريق في بريطانيا في ختام منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج) لكرة القدم.

 

هدف بورنموت أحرزه اللاعب أنتوين سيمنيو في الدقيقة الأولى.

 

تشكيل فولهام أمام بورنموث

يدخل فريق فولهام مباراته أمام بورنموث بتشكيل يضم كل من:

تشكيل فولهام، فيتو
تشكيل فولهام، فيتو

تشكيل بورنموث أمام فولهام

فيما يدخل فريق بورنموث مباراته أمام فولهام بتشكيل مكون من: 

تشكيل بورنموث أمام فولهام، فيتو
تشكيل بورنموث أمام فولهام، فيتو

ترتيب فولهام وبورنموث بالدوري الإنجليزي

بهذا الفوز رفع بورنموث رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

فيما تجمد رصيد فولهام عند 48 نقطة، في المركز التاسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي بورنموث فولهام ملعب دين كورت البريميرليج أنتوين سيمنيو
ads

الأكثر قراءة

هل تستمر شهادات الـ27%؟ رد حاسم من رئيس اتحاد بنوك مصر (فيديو)

الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويطالبه بالعودة الفورية للتدريبات

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن حجم الأموال الساخنة خروجا ودخولا (فيديو)

هل نشهد قفزات في سعر الدولار؟ رئيس اتحاد بنوك مصر يجيب (فيديو)

محمود الخطيب يشهد على عقد قران ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال (فيديو وصور)

أشرف زكي مهاجما الحكومة بسبب لجنة الدراما: "بيهمشونا وبيلغوا دورنا "

بعد أزمته الأخيرة، ناصر ماهر يطلب زيادة راتبه في الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام السنن الرواتب في المذاهب الأربعة والحكمة منها

عالم أزهري: انتقال اللاعبين ليس خيانة والتشجيع الكروي الأعمى فتنة آخر الزمان

من الأشهر الحرم، تعرف على فضل شهر ذي القعدة ومعناه

المزيد
الجريدة الرسمية