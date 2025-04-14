البنتاجون: موافقة مبدئية على صفقة بيع محركات إيتان باورباك للاحتلال بقيمة 180 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع محركات "إيتان باورباك" المتطورة لإسرائيل، في صفقة محتملة تبلغ قيمتها نحو 180 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن الصفقة تأتي في إطار دعم القدرات الدفاعية لحليفة واشنطن في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الكونغرس أُبلغ بالموافقة المبدئية التي لا تزال في انتظار الاستكمال النهائي للإجراءات القانونية.

ترامب يهدد: قد ألجأ إلى عمل صعب لمنع إيران من السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إنه قد يلجأ إلى عمل صعب لمنع إيران من السلاح النووي.

شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية

وتابع ترامب: "يمكن لإيران أن تكون دولة عظيمة بشرط عدم امتلاك سلاح نووي، ولا أستبعد شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية".

وأضاف ترامب: إيران قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي لكن لن أسمح بذلك.. لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي، وعلى إيران التخلص من مفهوم السلاح النووي".

مباحثات إيران والولايات المتحدة

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي "تمضي على نحو جيد".

وفي أول تعليق له على المفاوضات التي جرت في مسقط أمس السبت، أضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "أعتقد أنها تمضي على نحو جيد. لا شيء يهم حتى تنتهي (المحادثات)، لذلك لا أحبذ الحديث عنها".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لكنها تمضي على ما يرام، أعتقد أن الأمور مع إيران تسير على نحو جيد للغاية".

وكان البيت الأبيض قال إن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى معه محادثات "إيجابية وبناءة للغاية".

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