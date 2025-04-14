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حوادث

إخماد حريق بمقر نقابة المعلمين في إمبابة دون إصابات

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بنقابة المعلمين في امبابة، فيتو

نجحت  قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق نشب صباح اليوم داخل مبنى تابع لنقابة المعلمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، وذلك بعد تدخل سريع من 3 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة النيران ومنع انتشارها.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوقوع الحريق، وتم على الفور الدفع بفرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لوجود إصابات.

واندلع الحريق في الدور الأول بالمقر النقابي، حيث التهم النيران قطع الأثاث الخشبية، قبل أن تتم السيطرة عليه بالكامل.

ولم تُسجل أي إصابات بين العاملين أو الموجودين بالمبنى، وفقًا للبيانات الأولية.

وانتقلت قوات المباحث برئاسة المقدم محمد طارق، رئيس مباحث إمبابة، إلى المكان لبدء التحقيقات.

ويجري فريق المعمل الجنائي فحصًا دقيقًا لآثار الحريق بعد عمليات التبريد، بينما يتم استجواب الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة لتحديد أسباب الحريق.

وأشار مصدر أمني إلى أن الإجراءات القانونية قد بدأت، بما في ذلك تحرير محضر بالواقعة. 

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