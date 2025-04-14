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حوادث

القبض على سائق دهس عاملا بالشرابية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق ميكروباص متهم بدهس عامل بدائرة قسم الشرابية.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ وأنه لاذ بالفرار خوفا من المساءلة القانونية.

 

وكانت أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع رجال مرور القاهرة، قد تمكنت من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وهي ميكروباص منتهية التراخيص، بالإضافة إلى ضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة للتوليد التحقيقات.

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اجهزة البحث الجنائي بدائرة قسم الشرابية

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