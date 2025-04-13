صندوق التنمية الثقافية يحتفي بالدور الريادي والتنويري لمؤسسة دار المعارف (صور)

احتفى صندوق التنمية الثقافية، بالدور التنويري والريادة الثقافية لمؤسسة دار المعارف، على مدار تاريخها العريق الذي يمتد إلى 135 عاما منذ تأسيسها في عام 1890.

وشهد متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، لقاء بعنوان "دار المعارف.. مسيرة متجددة" والذي نظمه صندوق التنمية الثقافية، للاحتفاء بدار المعارف، بمشاركة المهندس رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر، والكاتب الصحفي محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية، والكاتب الصحفي إيهاب الملاح مدير تحرير مجلة أكتوبر والمشرف على النشر والمحتوى بدار المعارف، وأدار اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على متحف نجيب محفوظ.

وتتضمن اللقاء استعراض مشروع إعادة دار المعارف لصدارة المشهد الثقافي، من خلال الإصدارات الحديثة وإعادات النشر من أمهات الكتب وكنوز دار المعارف والتي تجاوزت 120 عنوانا صدرت تزامنا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة لعام 2025.

وحضر اللقاء ياسر محمد مدير النشر بمؤسسة دار المعارف، والدكتور ياسمين عبد الله، مؤلفة كتاب بيوت القاهرة، أحد أحدث الإصدارات الصادرة عن دار المعارف، وعددًا من الكتاب والصحفيين والمهتمين والمتصلين بالعمل الثقافي.

وعقب اللقاء الثقافي، تفقد الحاضرين متحف نجيب محفوظ وقاعاته ومقتناياته ومكتبته، بالإضافة لجولة في جامع محمد بك أبو الدهب الأثر

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