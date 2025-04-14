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الإعدام شنقًا لتاجر خردة قتل شخصًا في القليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا لتاجر خردة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

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الإعدام شنقا لتاجر خردة بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات،.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19288 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3911 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بأن المتهم "خالد م إ"، 31 سنة، تاجر خردة، مقيم عزبة الصفيح أجهور الكبري مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 21 / 6 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه وليد فاروق تاج الدين، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، وذلك على إثر خلف سابق بينهما، فأعد سلفا لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، ونفاذا لما انعقدت عليه عزائمه انتقل إلى حيث أيقن تواجد المجني عليه سلفا، وما أن ظفر به سدد له ضربة بالسلاح الأبيض أنف البيان، استقرت بالجهة اليسرى من الصدر محدثا إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

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جنح مركز طوخ جنايات بنها قضت محكمة جنايات بنها بنها

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