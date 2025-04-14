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ثقافة وفنون

5 أزمات لـ محمد رمضان مع الجمهور

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

 

اعتاد الجمهور من الفنان محمد رمضان على إثارة الجدل بين الحين والآخر، حيث يتصدر اسمه محركات البحث الإجتماعي بشكل مستمر، نظرًا لتصرفاته الغريبة، وإطلالاته الأكثر غرابة، إلا أن هناك خمسة أزمات اصطدم بها نمبر وان مع الجمهور، وواجه انتقادات قوية ولاذعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي 

 

أزمات محمد رمضان 

وكانت من بين الأزمات العنيفة التي واجهها محمد رمضان واصطدم بالجمهور، هي أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي تسبب في فصله من عمله، وإحالته للتقاعد، كما أنه رفض تعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسببه، بعدما التقط رمضان صورة تذكارية داخل قمرة قيادة الطائرة التي كان يقودها أبو اليسر، وهذا ما تسبب في إحالته للتحقيق، إلا أن الجمهور تعاطف معه وهاجم نمبر وان بقوة.

 

أما الأزمة الثانية فكانت بسبب التقاط رمضان عدد من الصور مع بعض الأشخاص بإمارة دبي، واتضح أنهم يحملون الجنسية الإسرائلية، مما تسبب في أزمة كبيرة له وتعرضه لحالة من الهجوم من الجمهور، وتم إحالته للتحقيق بنقابة المهن التمثيلية.

 

وثالث هذه الازمات عندما سخر من الفنانة سميرة عبد العزيز التي أعلنت أنها اعتذرت عن تجسيدها لدور الأم في أحد مسلسلاته، وهذا ما جعله يصدر بعض التصريحات الساخرة منها، مما جعله يصطدم مع الجمهور الذين ناصروا سميرة عبد العزيز ضد سخريته

 

وكانت أزمة الفنانة ياسمين صبري ومحمد رمضان من الأزمات التي جعلت الجمهور يتعاطف معها ضده، بعدما تسبب لها في حرج شديد بأحد الحفلات العامة وقال لها “انتي مجنونة!؟"

 

والأزمة الخامسة هي ظهور محمد رمضان بملابس غير لائقة بأحد الحفلات الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما تسبب في تعرضه لهجمة سرشة من الجمهور. 

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