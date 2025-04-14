بعد اطلالته المثيرة للجدل، الموسيقيين تكشف حقيقة منح محمد رمضان تصريحا للغناء بأمريكا

حفلة محمد رمضان، كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية تفاصيل منح تصاريح الغناء لمحمد رمضان خارج مصر، خاصة بعد ظهوره بإطلالة تشبه بدلة الرقص في آخر حفلاته بمهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية.

محمد رمضان في كوتشيلا

وقال محمد عبدالله في تصريح خاص لفيتو:" حفل محمد رمضان كان خارج البلاد، وهو غير مقيد بنقابة المهن الموسيقية بل عضو عامل في المهن التمثيلية، ونقابة المهن التمثيلية هي المسئولة عن التحقيق والإجراءات وتوقيع العقوبات تجاهه، ولكن تصريح الغناء الذي يحصل عليه من الموسيقيين هو بروتوكول طبقا للنقابات الفنية الثلاثة السينمائية والتمثيلية والموسيقية".

وتصدر محمد رمضان، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إطلالته المثيرة للجدل، والتي ظهر فيها بآخر حفلاته ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية.

حفل محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا

وتعرض محمد رمضان لانتقادات لاذعة بعد إطلالته المثيرة، حيث عبر البعض عن استيائه من مظهر ملابسه، خاصة أنه يمثل مصر في أمريكا، وطالب كثيرون بمحاكمته.

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