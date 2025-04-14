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خارج الحدود

رئيس الحكومة اللبنانية: ناقشت مع الرئيس السوري ضبط الحدود ومنع التهريب

ميقاتي
ميقاتي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه بحث خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملف ضبط الحدود والمعابر بين البلدين، وسبل منع التهريب، إضافة إلى مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية.

وأشار ميقاتي في تصريحات صحفية إلى أنه شدد، خلال الاجتماع، مع الجانب السوري على أهمية تعزيز التنسيق الأمني بما يضمن استقرار البلدين، مشيدًا بأجواء التفاهم التي سادت اللقاء، ومؤكدًا على ضرورة استمرار الحوار لمعالجة الملفات المشتركة بروح من التعاون والمسؤولية.

 

الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار بجنوب لبنان

فيما أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة وادي العزية جنوبي لبنان.

وأوضح الجيش في بيان رسمي أن الانفجار وقع أثناء قيام دورية عسكرية بمهامها في المنطقة، مشيرًا إلى أن المصابين تم نقلهم لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد طبيعة الجسم المنفجر.

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رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس السوري ضبط الحدود نجيب ميقاتي أحمد الشرع ترسيم الحدود
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