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خارج الحدود

الأمم المتحدة: 13 مليون نازح ولاجئ في السودان خلال عامين من الحرب

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أفادت الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، بأن هناك 13 مليون نازح ولاجئ في السودان خلال عامين من الحرب، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية».

وبحسب شبكة «العربية»، أكدت منظمة الهجرة الدولية، نزوح بين 60 ألف إلى 80 ألف أسرة من مخيم زمزم بعد سيطرة ميليشيا الدعم السريع.

 

مصر تستهجن وتؤكد دعمها لاستقرار السودان ومؤسساته الوطنية

أعربت مصر، أمس، عن إدانتها للهجمات التى استهدفت مخيم زمزم للنازحين فى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور فى السودان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صادر عنها، إن مصر تدين الهجمات التى استهدفت مخيم زمزم للنازحين فى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور فى السودان.

واستهجنت مصر، الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولي التى أسفرت عن مقتل المدنيين السودانيين، وعدد من الكوادر بمنظمة الإغاثة الدولية.

مصر تؤكد دعمها لاستقرار السودان ومؤسساته الوطنية 

وشددت على ضرورة عدم الاعتداء بأي شكل من الأشكال على العاملين فى المجال الإنساني.

وعاودت مصر تأكيدها على موقفها الداعم للسودان الشقيق ولمؤسساته الوطنية واستقراره وأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيها.

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الأمم المتحدة ميليشيا الدعم السريع مخيم زمزم مدينة الفاشر

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