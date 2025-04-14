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محافظات

إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمدن ومراكز البحيرة

ازالة التعديات بالبحيرة
ازالة التعديات بالبحيرة

 

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، ضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25، وأهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه وفق الجداول الزمنية المحددة.

الموجة الــ 25 يتم تنفيذها على 3 مراحل 

شهدت مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، عددا من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 19 حالة تعد على مساحة 4109 متر مربع، ضمن الموجة الــ 25 يتم تنفيذها على 3 مراحل.

و بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الماضي، وتختتم المرحلة الثالثة  والتي يجري تنفيذها في الفترة من 5 إلى 25 إبريل الجاري. 

ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ

وكلفت محافظ البحيرة، بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لضمان عدم تكرار التعديات، مع التشديد على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

 

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الدكتورة جاكلين عازر البحيرة الموجة الـ 25 التعديات إزالة التعديات
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