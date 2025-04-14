محمود عاشور الممثل الوحيد للتحكيم المصري في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الحكم الدولى محمود عاشور ممثلا عن التحكيم المصري في بطولة كأس العالم للأندية كحكم لتقنية الفيديو.

تقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في يونيو ويوليو المقبلين، بمشاركة 32 ناديًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي النسخة الافتتاحية من البطولة.

تقنية جديدة للفيديو في مونديال الأندية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاستعانة بـ كاميرات يتم وضعها على أجساد الحكام لـكي تمنح زوايا أفضل خلال بطولة كأس العالم للأندية.

كما قرر فيفا أيضًا في حال تأخير الكرة من الحارس أكثر من 8 ثواني تذهب إلى ركنية.

مباراة فاصلة بين لوس أنجيلوس وكلوب أميركا

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إمكانية إقامة مباراة فاصلة بين ناديي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي، لتحديد هوية المتأهل الجديد إلى كأس العالم للأندية لهذا العام، وذلك بعد استبعاد مواطن الأخير ليون.

وأعلن متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس أن أعلى سلطة في عالم الكرة المستديرة تدرس إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس إف سي وكلوب أمريكا لملء المقعد الشاغر الذي خلفه إيقاف ليون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.