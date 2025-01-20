الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمود عاشور يشارك في معسكر حكام تقنية الفيديو استعدادا لكأس العالم 2026

محمود عاشور، فيتو
محمود عاشور، فيتو

محمود عاشور، يشارك الحكم الدولي المصري محمود عاشور في فعاليات ندوة حكام الفيديو المساعد التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا "، وتستضيفها الدوحة خلال الفترة من 19 الى 21 يناير الجاري، بمشاركة 20 حكمًا من قارتي آسيا وأفريقيا، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات الفيفا التي تحتضنها قطر استعدادًا لـ كأس العالم 2026.

وضمت القائمة الأفريقية للحكام تواجد الحكم الدولي محمود عاشور ليمثل التحكيم المصري في معسكر حكام تقنية الفيديو  كأحد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة الحكام المختارين لإدارة مواجهات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي تستضيفها كينيا، تنزانيا وأوغندا خلال شهر فبراير المقبل.

وضمت القائمة 65 حكما، وشهدت تواجد حكمين مصريين، هما محمود ناجي "حكم ساحة" ومحمود عاشور "VAR".  

موعد بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وتحتضن كينيا، وأوغندا وتنزانيا نهائيات بطولة  أمم إفريقيا للمحليين "شان" 2024، في الفترة المُمتدة من 1 إلى 28 فبراير 2025. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود عاشور الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ندوات الفيفا كاس العالم 2026 كاس الامم الافريقية للمحليين

مواد متعلقة

محمود عاشور حكما لـ VAR في افتتاح خليجي 26

اتحاد كأس الخليج العربي يطلب الاستعانة بالحكم محمود عاشور

أزمة في لجنة الحكام بسبب محمود عاشور

اتجاه لإيقاف الحكم الدولي محمود عاشور لخرق تعليمات لجنة الحكام

ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21-1-2025

التحريات: فيديو منى فاروق مدته 16 دقيقة وشاهده 900 ألف شخص

تعرف على مكان جنازة المعلق الرياضي ميمي الشربيني

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

أبرزها «يا سلام يا خطيب»، النشطاء يودعون ميمي الشربيني بأشهر إفيهاته الكروية

قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير

وزير الاتصالات: إطلاق مكالمات الواي فاي يستهدف معالجة ضعف تغطية الشبكات التقليدية

كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

بعد اقترابه من الشمس، عالم فلك يعلن تفكك المذنب أطلس

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي على هواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية