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رياضة

فيفا يخاطب اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الكرة النسائية

فيفا، فيتو
فيفا، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، برئاسة جياني إنفانتينو يعتزم التقدم بطلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية، لإدراج 16 فريقًا في مسابقة كرة القدم للسيدات في الأولمبياد.

وقال المسؤول السويسري "سنقترح على اللجنة الأولمبية الدولية، دراسة ومناقشة مسألة مساواة عدد فرق الرجال والسيدات في الألعاب الأولمبية. هناك 16 فريقًا للرجال، و12 للسيدات، وهذا أمر لا يعجبنا كثيرًا".

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلجراد "إذا لم يكن هناك إمكانية لوجود 16 فريقًا في البطولتين، فسوف نقوم بتقييم خيارات أخرى".

 

وبدأت بطولة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأولمبية في نسخة أتلانتا 1996، بمشاركة 8 فرق، وفي أولمبياد 2004 في أثينا، ارتفع عدد الفرق إلى عشرة، وفي بكين 2008، وصل إلى العدد الحالي البالغ 12 فريقًا.
 

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