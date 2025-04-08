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رياضة

فيفا يستخدم تقنية جديدة للحكام في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاستعانة بـ كاميرات يتم وضعها على أجساد الحكام لـكي تمنح زوايا أفضل خلال بطولة كأس العالم للأندية.

 كما قرر فيفا أيضًا في حال تأخير الكرة من الحارس أكثر من 8 ثواني تذهب إلى ركنية.
 

 يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إمكانية إقامة مباراة فاصلة بين ناديي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي، لتحديد هوية المتأهل الجديد إلى كأس العالم للأندية لهذا العام، وذلك بعد استبعاد مواطن الأخير ليون.

 

وأعلن متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس أن أعلى سلطة في عالم الكرة المستديرة تدرس إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس إف سي وكلوب أمريكا لملء المقعد الشاغر الذي خلفه إيقاف ليون.

 

استبعاد ليون من مونديال الأندية

واستبعد ليون من النسخة المستحدثة لكأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، في وقت سابق من هذا الشهر لانتهاكه القواعد المتعلقة بملكية الأندية المتعددة، إذ تعود ملكيته لمجموعة باتشوكا التي تسيطر أيضا على مواطنه باتشوكا المشارك بدوره في مونديال الأندية.


وسيواجه لوس أنجلوس الذي خسر نهائي دوري أبطال كونكاكاف أمام ليون عام 2023، العملاق المكسيكي أمريكا الذي يعتبر "الفريق الأعلى تصنيفا" في الاتحاد القاري، وفقا لمقترح فيفا.

وأفاد المتحدث لفرانس برس "سيتأهل الفائز في المباراة الفاصلة ما لم تقرر الإجراءات القانونية خلاف ذلك".

سيشارك الفريق الذي سيحل بدلا من ليون المكسيكي في المجموعة الرابعة لبطولة مونديال الأندية التي تضم كلا من تشيلسي، فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.

 

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