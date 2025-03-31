كأس العالم للأندية يقرب جيسوس من تدريب البرازيل

يبحث الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لحسم هوية المدير الفني الجديد لقيادة منتخب البرازيل، في ظل رحيل المدرب دوريفال جونيور عن منصبه بسبب تراجع نتائج السامبا.

وتعرض منتخب البرازيل لهزيمة قاسية ضد الأرجنتين (4-1)، فجر الأربعاء الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

المرشحون لتدريب منتخب البرازيل

وذكرت العديد من التقارير الصحفية، بعض الأسماء لخلافته مثل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وجورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" فإن أنشيلوتي يبقى المرشح الأول، بينما يظل جيسوس في الصورة كمرشح ثان قوي، لتدريب البرازيل.

وأضافت أن هناك أمرا مهما قد يحسم قرار الاتحاد البرازيلي بشأن المدرب الجديد، وهو إمكانية جلب المدير الفني قبل بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ذات المصدر، فإن جيسوس يبدو أكثر استعدادا لترك الهلال عكس أنشيلوتي إذا ما جاء العرض البرازيلي، ما يعني أن الزعيم قد يكون بحاجة لمدرب جديد في مونديال الأندية.

ويلعب الهلال في المجموعة الثامنة لكأس العالم للأندية والتي تضم ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

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