بمشاركة 21 جامعة مصرية، انطلاق الملتقي القمي الـ 11 للطلاب المثاليين بالفيوم

انطلق اليوم الأحد، الملتقى القمي الحادي عشر للطلاب والطالبات المثاليين، والملتقى الرابع لسفراء النوايا الحسنة، بمشاركة الجامعات المصرية، وتستضيفه جامعة الفيوم، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، ويشارك في مسابقة الطلاب المثاليين 80 طالبًا وطالبة، ومسابقة سفراء النوايا الحسنة 31 طالبًا وكالبة، من 21 جامعة مصرية، تحت إشراف الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم.

ترسيخ قيم الاجتهاد

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار أن استضافة جامعة الفيوم للمسابقة للعام الحادي عشر يعكس إيمانها بأهمية وقيمة المسابقة، التي ترسخ لقيم الاجتهاد والمثابرة والجمع بين التفوق العلمي والمشاركة في الأنشطة الطلابية، كما أن مبادرة سفراء النوايا الحسنة تهدف لنشر قيم التسامح والتعاون بين شباب الجامعات المصرية وتعمل على بناء جيل واع ومسئول وقادر على المساهمة في بناء مستقبل هذا الوطن.

وقال منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، الدكتور وائل طوبار، إن تقييم المسابقة يتضمن عدة معايير منها المظهر العام، مهارات ومحتوى العرض والابتكار، والثقافة العامة والسيرة الذاتية والمقال، وتضم المسابقة عدد من الاختبارات منها الاختبار التحريري في الحاسب الآلي والمعلومات العامة، السمات الشخصية والقدرة على الحوار، التفوق العلمي والثقافة العامة، والأنشطة الطلابية واختبار اللغة الإنجليزية والعربية.

يذكر أن المسابقة تستمر حتي 16أبريل الجاري، ويترأس لجنة تحكيم المرحلة النهائية للمسابقة الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمرحلة التمهيدية الدكتور وائل طوبار منسق الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، ويترأس لجنة تحكيم مسابقة سفراء النوايا الحسنة الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش، الأستاذ بكلية الآداب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.