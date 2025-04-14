زغلول صيام يكتب : لمصلحة من الطرمخة على الرابطة وعلى الـ 250 ألف دولار في اتحاد الكرة؟! وشكل مودرن هيرجع كوكاكولا!

علمونا في كلية الإعلام أن دور الصحفي هو طرح القضايا، وهناك جهات مهمتها البحث والتفتيش فيما تنشره وسائل الإعلام …هكذا نعمل دون أن ننصب أنفسنا حكاما للفصل في الموضوعات الشائكة ….وعلي مدار شهور سابقة طالبنا أن تخضع رابطة الأندية لتفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبار أن لها حسابا مستقلا ….وتحدثنا عن الغرامة التي وقعها الفيفا علي اتحاد كرة القدم المصري، بشأن مباراة المنتخب الوطني أمام بلجيكا التي جرت أحداثها في دولة الكويت قبل مونديال قطر 2022.

وقت هوجة الأندية علي رابطة أندية الدوري الممتاز المصري، ظهرت أحاديث عن شرعية الرابطة، وكلام عن حسابات الرابطة ولم يتحرك أحد للرد على تلك الأمور ….هل الرابطة مصدر ثقة حتي تكون بعيدة عن لجان التفتيش أم ………….

وقبلها أعلن الفيفا عن توقيع غرامة علي اتحاد الكرة المصرية قدرها 250 ألف دولار و30 ألف فرانك سويسري لصالح الشركة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا في الكويت ….مصادرنا داخل اتحاد الكرة أكدت أن الموضوع انتهي.

ونحن لا نعرف علي أي اساس انتهي لأنه لن ينتهي إلا بدفع الدولارات… ويبدو أن الدولارات تم دفعها دون الكشف عن المتسبب في الأزمة وكيف وصلت إلي حد تلك الغرامة المبالغ فيها ؟!! وعلي ما يبدو أن هناك من اعتبرها 250 ألف مليم وليس 250 ألف دولار.

لا أعرف لمصلحة من الطرمخة علي موضوعات أراها أهم من أمور كثيرة وسنظل في الانتظار !!!

مودرن كوكاكولا

كل المؤشرات تؤكد أن فريق مودرن سبورت سيعود إلي مكانه، وربما يعود لاسمه الحقيقي وهو كوكا كولا …بعد أن عجزت كل المسكنات عن إصلاح حاله، وقلنا من قبل إن الأساس لم يكن متينا ولكنها سنة الحياة !!! هناك حكايات كثيرة سيأتي اليوم الذي نحكي فيه عن المقر العالمي في استاد القاهرة ويبقي للحديث بقية إن كان في العمر بقية !

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