كيف ردت الحكومة على انتقادات النواب بسبب حساب ختامي موازنة 2023 - 2024.. الظروف العالمية وراء الانحرافات المالية.. وعود بتنفيذ التوصيات.. وتوجه الشكر لأعضاء الأغلبية

منح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة الرد على ملاحظات تقرير لجنة الخطة والموازنة، وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن مداخلات الأعضاء، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.

مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك تنفيذا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في هذا الشأن، والتي تقضي بحق الحكومة في الرد على الملاحظات والتوصيات الواردة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

تعامل الحكومة مع ملاحظات النواب

من جانبه قال أحمد كوجك، وزير المالية إن أغلب ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامى لموازنة العام المالى، 2023 /2024، هى ملاحظات جيدة تقوم الحكومة بالتعامل معها بالفعل حاليا.

زيادة أرقام المديونية

وأضاف كوجك، أن عددا من النواب تحدث عن زيادة أرقام المديونية في ذلك الحساب الختامى لتصل إلى 2.8 تريليون جنيه، موضحا، بالفعل أرقام المديونية زادت بالفعل، ولكن كان ذلك بسبب تغيير سعر الصرف فى ذلك العام، وارتفاع سعر الفائدة البنكية، بعدما كانت الحكومة أعدت مشروع الموازنة، وبالتالي كان ذلك نتيجة ظروف حدثت طوال ذلك العام.

وتابع: ورغم ذلك حققنا الفائض الأولي الذى سبق واستهدفته الحكومة فى الموازنة، وكان ذلك بسبب صفقة رأس الحكمة، وهو ما ساعدنا فى تخفيض حجم الدين.

كما استعرض الوزير جهود الحكومة فى ملف الهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك لجنة عليا لإصلاح الهيئات الاقتصادية.

كما أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر دولة كبيرة ومؤسساتها تعمل بموجب المبدأ الدستوري الحاكم وهو الفصل بين السلطات.

الحكومة ترحب بجميع الآراء

وأشار إلى أن المناقشات تضمنت إيضاحات وشملت إيجابيات، وأيضا سلبيات، لاسيما وأن القاعة تكفل الرأي والرأي الآخر.

وأكد أن الحكومة ترحب بجميع الآراء، وترفض ما لا يتفق مع التقاليد البرلمانية.

الحكومة تشكر الجهاز المركزي للمحاسبات

ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا: رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابا لجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة لتنفيذ الملاحظات الواردة من الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا صدور تعليمات بمحاسبة المقصر عن تنفيذ هذه الالتزامات.

وقال الوزير: نحن نعيش ظرف دقيق، ولدينا إيجابيات يتحدث عنها العدو قبل الصديق، ومن الإنصاف الإشارة لهذه الإيجابيات، مشيرا إلى أن وزير المالية أوضح بدوره أن عدم ثبات سعر الدولار والتغييرات التى طرأت عليه كانت سببا في حدوث هذه الانحرافات المبررة والواردة في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

الحكومة حريصة على التعامل مع السلبيات

وأكد حرص الحكومة في التعامل مع السلبيات، قائلا: لدينا سلبيات نعمل على حلها، ونتصرف بجدية ومسؤولية تجاه الأخطاء.

ووجه الشكر لنواب الأغلبية الذين لم يمنعهم خطهم السياسي في الحديث عن السلبيات بالحساب الختامى لموازنة الدولة 2023-2024، قائلا: ما تفعله الأغلبية هو أمر صعب في هذا الوقت، والتحلى بالموضوعية أمر شديد الصعوبة، لكنه الأكثر استدامة ويمكث فى الأرض وينفع الناس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: يبدو أن عين الحسد أصابت القاعة اليوم، فجعلت هذه الجلسة أكثر سخونة، بعد إفساح المجال أمام جميع الانتماءات الحزبية تحت القبة لعرض رؤيتها بشأن الحساب الختامي لموازنة 2023 /2024.

جلسة ساخنة لمناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، من مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لموازنة 2023 /2024، حيث شهدت الجلسة انتقادات حادة للحكومة بسبب الأداء في الحساب الختامي.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه بعد هذه الجلسة الساخنة التى كانت مليئة بالكثير من المشاحنات والخلاف في وجهات النظر بشكل أكثر مما حدث فى الجلسات السابقة، مما جعل هذه الجلسة أكثر سخونة من أى جلسة مضت.

الاستماع لآراء النواب بشأن تقرير الحساب الختامي للموازنة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وبعد الاستماع الى آراء العديد من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، حول الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأكد أن هذا الاختلاف يعكس إفساح المجال للخلاف في الرأى أيا كانت الانتماءات الحزبية وهو ما يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية.

وقال: هذا الاختلاف يجب أن يكون مغلفًا بعدم توجيه أى إساءة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أى مسئول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط في الموضوع المعروض وهو ما تضمنته أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحذف عبارة تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية من مضبطة الجلسة.

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