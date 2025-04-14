انتقادات حادة للحكومة بسبب حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024، قائلا: "شكر وتقدير خاص للجهاز المركزي للمحاسبات على تقريره وملاحظاته، ولا شكر للحكومات المتعاقبة التي أوصلتنا للحال الذي نحن فيه".

مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023/2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023 /2024.

نتائج أداء الحكومة لم يتغير

وقال: كنا نتمنى أن يدفعنا أداء الحكومة للتراجع عن مواقفنا الذي سبق ورفض الموازنة العامة للدولة، ما نسمعه في التقارير سبق لنا أن سمعناه سنوات مرات عديدة، ولا يمكن فعل نفس الشىء مرتين بنفس الأسلوب والخطوات وانتظار نفس النتائج.

هناك خلل في البنية الأساسية لأداء الحكومة

وأكد عضو مجلس النواب، ملاحظات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلى أن هناك خلل في البنية الأساسية للحكومة.

الإسهاب في الاقتراض

ولفت إلى أن هناك مشروعات متعطلة منذ 10 سنوات، فضلا عن الإسهاب في الاقتراض، فقد كل المعايير المالية لتقييم هذه الحكومة، والبعض يعلق شماعة على الظروف، هذه الظروف تواجه كل العالم.

ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

وقال: هناك ملاحظات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير لجنة الخطة والموازنة تستوجب التحقيق في إهدار فرص لاستغلال الموارد المتاحة، فالحكومة تستدين وتعجز أن تحصل إيراداتها.

واختتم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلا: هذا الفشل من الحكومات المتتالية يستوجب منا أن نعلن موقفنا برفض الحساب الختامي.

تقرير حساب ختامي موازنة 2023/2024 جرس إنذار للحكومة

فيما اعتبرت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024، بمثابة جرس إنذار للحكومة، وليس استعرض أرقام، لما تضمنه التقرير من ملاحظات وتوصيات.

وانتقدت النائبة ما جاء في الحساب الختامي من عدم استكمال العديد من المشروعات والتي وصل تنفيذها نحو 50% فقط، فضلا عن عدم الاستغلال الأمثل للقروض والمنح.

وأشارت أمل سلامة، إلى أن هناك هناك ملاحظات متكررة من مجلس النواب تجاه الحسابات الختامية، وهو ما يؤكد أن الحكومة لا تسعى لحل المشكلات.

واستشهدت عضو مجلس النواب، بعدم الاستغلال الأمثل للقروض والتي يوافق عليها المجلس، مؤكدة أن هناك مشروعات قومية لابد من إنجازها، لاسيما وأن الدولة والمواطن يتحملوا أعباء القروض.

وأكدت أمل سلامة، ضرورة وضع حد لإشكالية تجاوزات الأحد الأقصى للأجور، لاسيما وأنها ملاحظة متكررة كل سنة في الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تنفيذ توصيات البرلمان، فضلا عن مراعاة ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات.

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