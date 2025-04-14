ماذا طلب رئيس النواب من الحكومة أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2023 - 2024؟

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة إلى أهمية تدوين ملاحظات أعضاء المجلس بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي.

مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2023/ 2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن الحساب الختامي لموازنة 2023/ 2024.

مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

رئيس النواب يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات الأعضاء بشأن الحساب الختامي

وقال رئيس النواب: أرجو من الحكومة تدوين الملاحظات التي يدلي بها أعضاء المجلس، حيث سيتم الرد عليها قبل التصويت على القوانين.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزيري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سيتحدثان في نهاية المناقشة للرد على كافة الملاحظات التي يبديها الأعضاء.

ملاحظات النواب بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تسجيل عدد من الأعضاء ملاحظات بشأن الحساب الختامي لموازنة 2023 /2024، وأبرزها عدم الالتزام بتنفيذ المشروعات التي جاءت في الموازنة العامة.

كما تضمنت ملاحظات الأعضاء، وبينها عدم استغلال مخصصات القروض والمنح لعدد من المشروعات، وكذلك أهمية وضع حد لخسائر الهيئات العامة الاقتصادية.

رسالة جبالي لأعضاء مجلس النواب بشأن مناقشة الحساب الختامي

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة رسائل للأعضاء بالتزامن مع بدء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن حساب ختامي موازنة العام المالي 2023 /2024.

ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

وشدد رئيس النواب، على الأعضاء، الالتزام بالمدة المحددة للحديث، بواقع 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتين فقط لأي نائب آخر.

رئيس المجلس يطالب الأعضاء الالتزام بالموعد المحدد للكلمة

وقال رئيس النواب: "رتب كلمتك بدون مقدمات حتى تلتزم بالموعد ولا استثناء لأحد في الوقت"، مطالبا بعدم الخروج عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: نحن نناقش تقريرا عاما للحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي، وليس مناقشة الموازنة العامة للدولة أو الخطة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس النواب، على الأعضاء أن عدم الالتزام بالوقت سيتم إغلاق مكبر الصوت فورا، قائلا: "عدم الالتزام بالوقت أو اللائحة تلوم فيه نفسك فقط".

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن من يتم النداء عليه وغير متواجد في القاعة لن يتم النداء عليه مرة أخرى.

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