"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحذف عبارة تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائبة من مضبطة الجلسة.

مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023/2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023/2024.

هجوم حاد على الحكومة في جلسة النواب

وشهدت الجلسة العامة حالة من عدم الانضباط وارتفاع الأصوات، على خلفية هجوم النائب محمد عبد العليم داوود على الحكومة بسبب الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

نائب يطالب بتقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية

وشن النائب هجوما حادا على الحكومة، مطالبا بضرورة تقديمها للمحاكمة الجنائية بسبب ما اقترفته في حق الشعب المصري، مطالبا بضرورة استجواب الحكومة وسحب الثقة منها.

النائب محمد عبد العليم داوود يشن هجوما حادا على الحكومة

وجاء هجوم النائب محمد عبد العليم داوود، في ظل رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بسبب التوسع في الاقتراض وعدم استغلال الأموال في المشروعات.

اعتراض نواب الأغلبية على انتقاد الحكومة

واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب من الأغلبية على هجوم النائب محمد عبد العليم داوود على الحكومة، وضجت القاعة بالهتاف ضد النائب، وهو ما دفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمطالبة الأعضاء بضرورة الالتزام بالهدوء وضوابط الجلسة.

الحكومة ترد على الانتقادات الموجهة لها تحت قبة البرلمان

وبعد انتهاء النائب محمد عبد العليم داوود من كلمته، طلب المستشار محمود فوزي، الحصول على الكلمة للرد على النائب، مطالب بحذف عبارة تقديم الحكومة إلى المحاكمة الجنائية.

نحترم الممارسة الديمقراطية ونحيي جميع النواب

وقال وزير الشئون النيابية: نحترم الممارسة الديمقراطية ونحيي جميع النواب ونخص بالتحية نواب الأغلبية، قائلا: رغم تأييدهم للسياسات العامة للدولة، إلا أن هذا لم يمنعهم من إبداء الملاحظات طمعا في التقويم.

وتابع المستشار محمود فوزي: كما نحيي الأصوات المعارضة، ولكل الآراء احترامها، ولكن التي تلتزم بحدود النقد الموضوع والبناء، معلنا رفضه الخروج عن إدارة الجلسة واستخدام عبارات أو موقف ليست مكانها هذه القبة.

باب النائب العام مفتوح ويستقبل جميع البلاغات

وأشار إلى أن باب النائب العام مفتوح ويستقبل جميع البلاغات، مطالبا بحذف عبارة تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائبة من المضبطة، مشيرا إلى أنها تخرج عن سياق الجلسة.

وطرح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب الحكومة للتصويت، وتمت الموافقة على حذف العبارة من مضبطة الجلسة.

وعقَّب رئيس النواب: أحيي المعارضة الوطنية والتي لا نغمط حقها، متابعا: أنا شخصيا أوازن بين المعارضة والأغلبية، بل نعطي المعارضة مساحة أكبر، ولكن في نفس الوقت لابد من الالتزام باللائحة.

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