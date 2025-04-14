برلمانى رافضا الحساب الختامى: السلف والدين هو ما تعرفه الحكومة

أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بـمجلس النواب، أن الحساب الختامى لموازنة 23/24، هو نتيجة لسياسات اقتصادية أدت بنا للمشهد الحالى بما يحمله من معاناة للشعب المصري.

الحساب الختامى للموازنة العامة

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.

وقال منصور: إن الحساب الختامى كشف عن عدم صرف تعويضات لأصحاب المبانى التي تم نزع ملكيتها، وهو ما يعد مخالفة واضحة للدستور تستوجب التحقيق فيها.

وأضاف منصور: أيضا الصناديقhttps://www.vetogate.com/5389135 والحسابات الخاصة، التى نهبت أموالها، فمن حقنا نعرف أين ذهبت أموالها، فى وزارة الزراعة على سبيل المثال، موظفى الصناديق لم يحصلوا على رواتب منذ 3 سنين ومعهم احكام قضائية.

وتابع: أعباء خدمة الدين بلغت 2.6 مليار جنيه، والقروض زادت 105 فى المائة، للأسف السلف والدين هو ماتعرفه الحكومة

واختتم كلمته: أرفض الحساب الختامي بضمير مرتاح.

الجلسة العامة لمجلس النواب

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعراض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، والذي تضمن عدد من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.

ملاحظات رئيس المركزي للمحاسبات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

كما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزريري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ملاحظات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

وأكد الفقي أن أبرز ملاحظات اللجنة، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.

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