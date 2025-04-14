وزير المالية يكشف للبرلمان سبب زيادة حجم المديونية فى موازنة 23/24

قال أحمد كوجك، وزير المالية: إن أغلب ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامى لموازنة العام المالى، 2023/2024، هى ملاحظات جيدة تقوم الحكومة بالتعامل معها بالفعل حاليا.

الحساب الختامى لموازنة 23/24

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.

زيادة أرقام المديونية

وأضاف كوجك، أن عدد من النواب تحدث عن زيادة أرقام المديونية في ذلك الحساب الختامى لتصل إلى 2.8 تريليون جنيه، موضحا، بالفعل أرقام المديونية زادت بالفعل، ولكن كان ذلك بسبب تغيير سعر الصرف فى ذلك العام، وارتفاع سعر الفائدة البنكية، بعدما كانت الحكومة أعدت مشروع الموازنة، وبالتالي كان ذلك نتيجة ظروف حدثت طوال ذلك العام.

وتابع: ورغم ذلك حققنا الفائض الأولى الذى سبق واستهدفته الحكومة فى الموازنة، وكان ذلك بسبب صفقة رأس الحكمة، وهو ما ساعدنا فى تخفيض حجم الدين.

كما استعرض الوزير جهود الحكومة فى ملف الهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك لجنة عليا لإصلاح الهيئات الاقتصادية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعراض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، والذي تضمن عدد من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.

ملاحظات رئيس المركزي للمحاسبات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

كما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزريري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ملاحظات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

وأكد الفقى، أن أبرز ملاحظات اللجنة، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي.. وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي.. وزارة الإسكان والمرافق.. وزارة النقل.. وزارة السياحة والآثار.

مخالفة مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني بوزارة النقل

وأضاف، أن وزارة المالية أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة، ضرورة تنفيذ توصيتها، وأنها تتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.

مطالب بدمج بعض الهيئات الاقتصادية

وتابع، توجد هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.

عدم استفادة بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية

وأضاف أيضا من بين الملاحظات، استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.

الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات بقروض

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.

ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الموازنة العامة للدولة

وكشف رئيس اللجنة عن استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.

وطالب بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.

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