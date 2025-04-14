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تفاصيل تعرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لهتك العرض في الإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية

تحولت أحلام طفل في الثامنة من عمره، يعاني من فرط الحركة وصعوبة في النطق، إلى كابوس مفزع بعد أن تعرض لـ الاعتداء الجنسي على يد ثلاثة طلاب بالمرحلة الإعدادية بمدينة برج العرب في واقعة أثارت غضبًا واسعًا.

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ذعر وارتباك على الطفل بعد حالة الاعتداء الوحشي 

وفقًا لرواية والدة الطفل، فإن ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يتابع دروسًا خصوصية لدى معلمة في المنطقة للمساعدة في تطوير مهاراته بسبب ظروفه الصحية، وفي يوم الحادث، عاد الطفل إلى المنزل قبل انتهاء الدرس بساعتين في حالة من الذعر والارتباك، ورفض الكلام قبل أن يفصح لاحقًا عن تعرضه للاعتداء من قبل ثلاثة مراهقين.

والدة الطفل الضحية: ابني البريء لم يستطع الدفاع عن نفسه بسبب حالته... لقد دمروا نفسيته

وأكدت الأم أنها اصطحبت ابنها إلى مكان الواقعة، حيث وجدت أحد المتهمين وأسرته، ما أدى إلى مشادة كشفت تفاصيل الصدمة التي تعرض لها الطفل، وأضافت: "ابني البريء لم يستطع الدفاع عن نفسه بسبب حالته... لقد دمروا نفسيته".

القبض على الطلاب الثلاثة المتهمين في الواقعة 

بعد تحرير محضر رسمي بقسم شرطة برج العرب، تم القبض على الطلاب الثلاثة وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي تحقق في الواقعة بتهمة "هتك العرض بالإكراه".

والدة الطفل تطالب بتدخل الدولة لعلاج ابنها وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

من جانبها، طالبت والدة الضحية بتدخل عاجل من الدولة لتوفير العلاج النفسي والجسدي لابنها على نفقة الدولة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لاستغلالهم حالة ابنها الخاصة وضعفه وعدم قدرته على مقاومة المتهمين. 

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شرطة برج العرب بالاسكندرية بمدينة برج العرب بالمرحلة الاعدادية

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