ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات اليوم بسوق الجيزة (صور)

شهد سوق الجيزة اليوم ارتفاعا ملحوظا في اسعار الفاكهة والخضار وذلك بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة في سوق الجيزة اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025، في السطور الآتية:

حرنكش ٦٠ جنيها للكيلو

تفاح أخضر ٧٠ جنيها للكيلو

موز ٤٠ جنيها للكيلو

كانتلوب ٢٠ جنيها للكيلو

جوافة ٣٥ جنيها للكيلو

برتقال ٢٥ جنيها للكيلو

بينما سجلت اسعار الخضروات في سوق الجيزة اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 وجاءت كالآتي:

بصل من ٨ جنيهات إلى ١٢.٥ جنيه للكيلو

بطاطس تحمير من ٦.٥ جنيه الي ١٠ جنيهات للكيلو

طماطم من ٥ جنيهات إلى ٨ جنيهات للكيلو

ليمون من١٠٠ جنيه إلى ١٢٠ جنيها للكيلو

بامية ١٠٠ جنيه للكيلو

خيار ١٠ جنيهات للكيلو

ثوم أبيض ٣٠ جنيها للكيلو

ثوم أحمر ٤٠ جنيها للكيلو

فلفل رومي من ١٥ جنيها إلى ٢٠ جنيها للكيلو

بسلة ١٥ جنيها للكيلو

فاصوليا خضرا ٢٠ جنيها للكيلو

كوسة من ١٥ جنيها إلى ٢٠ جنيها للكيلو

جزر عروش وبدون من ١٠ جنيهات إلى ١٥ جنيها للكيلو

الباذنجان الرومي من ١٠ جنيهات إلى ١٥ جنيها للكيلو

باذنجان أبيض من ٢٠ جنيها إلى ٢٥ جنيها للكيلو

السبانخ من ١٥ جنيها إلى ٢٠ جنيها للكيلو

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