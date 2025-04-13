الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

القبض على طبيب نساء شهير بتهمة التحرش بـ صيدلانية داخل عيادته بالجيزة

القبض على طبيب متهم
القبض على طبيب متهم بالتحرش بأجنبية في العمرانية، فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على طبيب نساء وتوليد شهير في العمرانية، متهم بهتك عرض صيدلانية تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية.

وقالت في محضر رسمي إنها  توجهت للطبيب المتهم لتوقيع الكشف تمهيدا لإجراء عملية تجميد بويضات، وأثناء الكشف اعتدى عليها محاولا هتك عرضها فنهرته وغادرت العيادة.

وبمواجهة المشكو في حقه عقب ضبطه للتحقيق معه في ما هو منسوب ضده، أنكر الاتهام وقال إن الصيدلانية حضرت له بالعيادة وطلبت عملية ترقيع غشاء بكارة، وعندما رفض ادعت اعتداءه عليها.

 

ويواصل رجال المباحث الجنائية جهودهم في كشف حقيقة الواقعة، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي  إجراء التحريات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال العاملين بالعيادة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، بتلقي المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث العمرانية، بلاغا من صيدلانية تبلغ عمرها 40 سنة، تحمل جنسية أوروبية، لتضررها من طبيب نساء وتوليد يبلغ من العمر 36 سنة، واتهمته بهتك عرضها.

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اجهزة البحث الجنائي العمرانية محضر رسمي المباحث الحنائية

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