ضياء داوود رافضًا الحساب الختامي للموازنة: ترهق المصريين و60% منها لسداد أعباء الدين

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023 /2024.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023 /2024.

وقال داوود: الدين العام الحكومي بلغ إجمالًا 11 ألف 457 مليار مقابل 8609 مليار في 30 يونيو 2023 بزيادة 2848 مليار بزيادة 33.1%.

وأضاف داوود: ترتب على تلك الموازنة، إرهاق المصريين وشعروا بأن لا حماية لهم من أحد.

وتابع عضو مجلس النواب: "بلغت أعباء الدين الحكومي 2639 مليار جنيه منها 1355 فوائد 1283 أقساط بنسبة أعباء 60.3% من إجمالي الاستخدامات".

وأضاف "البلد دي 60% من استخدامات موازنتها لسداد أعباء الدين من المسؤول عن هذا؟ هذه الحكومة مسؤولة عن هذا، رئيس الحكومة مسؤول عن هذا".

رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة رسائل للأعضاء بالتزامن مع بدء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن حساب ختامي موازنة العام المالي 2023/ 2024.

ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

وشدد رئيس النواب، على الأعضاء، الالتزام بالمدة المحددة للحديث، بواقع 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتين فقط لأي نائب آخر.

رئيس المجلس يطالب الأعضاء الالتزام بالموعد المحدد للكلمة

وقال رئيس النواب: "رتب كلمتك بدون مقدمات حتى تلتزم بالموعد ولا استثناء لأحد في الوقت"، مطالبا بعدم الخروج عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

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