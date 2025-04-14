نائب بمناقشة حساب ختامي الموازنة: 105 آلاف جنيه نصيب كل مولود من الديون

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كل مولود يولد عليه 105 آلاف جنيه ديون، بسبب الاقتراض الخارجي.

مناقشة حساب ختامي موازنة 2023/ 2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/ 2024.

نائب يحذر من استمرار الاقتراض من الخارج

وحذر النائب من استمرار الاقتراض من الخارج وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه وفقا للحساب الختامي هناك 2،6 تريليون جنيه خدمة أعباء الدين.

زيادة خدمة أعباء الدين

وأوضح عضو مجلس النواب أن خدمة أعباء الدين زادت بأكثر من تريليون جنيه عن العام المالي الماضي، قائلا: هذه أرقام تخوف ولابد من إضاءة الضوء الأحمر للحكومة بشأن فوائد الديون.

نائب يرفض حساب ختامي الموازنة

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفض الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2023/2024.

وقال: أضع شهادتي أمام الله والشعب برفض الحساب الختامي الأخير لدور الانعقاد الخامس لأداء حكومة أظن انها ليست الحكومة الحالية، لكن التي يرأسها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التي أوصلت للنتائج التي أثبتها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أُحييه عليه.

زيادة الدين العام الحكومي

وأشار إلى أن الدين العام الحكومي إجمالًا 11 ألف 457 مليار مقابل 8609 مليار في 30 يونيو 2023 بزيادة 2848 مليار بزيادة 33.1%، دي الأرقام اللي احنا ممكن نوافق عليها ونمدد عمل هذه الحكومة ومقابل هذه النتائج التي ترتب عليها إرهاق المصريين بما جعلهم يشعروا أن لا حماية لهم من أحد.

وأكد أنه بلغت أعباء الدين الحكومي 2639 مليار جنيه منها 1355 فوائد 1283 أقساط بنسبة أعباء 60.3% من إجمالي الاستخدامات.

وقال ضياء الدين داوود: 60% من استخدامات موازنتها لسداد أعباء الدين، متابعا: من المسؤول عن هذا أعتقد رئيس الحكومة هو المسئول.

الاقتراض أمر محمود يحتاج لإدارة واستخدام فعلي

فيما أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن الاقتراض أمر محمود لكنه يحتاج لإدارة واستخدام فعلي.

وشددت النائبة على ضرورة وجود قاعدة لبيانات الأصول المملوكة للدولة، مطالبة بإنشاء لجنة للديون المستحقة للحكومة لأنه سيسد العجز.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة وجود لجنة من أجل الإشراف على محافظ الاستثمارات.

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