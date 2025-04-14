رسائل حاسمة من رئيس النواب للأعضاء بشأن مناقشة حساب ختامي موازنة 2023 /2024

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة رسائل للأعضاء بالتزامن مع بدء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن حساب ختامي موازنة العام المالي 2023/ 2024.

ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

وشدد رئيس النواب، على الأعضاء، الالتزام بالمدة المحددة للحديث، بواقع 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتين فقط لأي نائب آخر.

رئيس المجلس يطالب الأعضاء الالتزام بالموعد المحدد للكلمة

وقال رئيس النواب: "رتب كلمتك بدون مقدمات حتى تلتزم بالموعد ولا استثناء لأحد في الوقت"، مطالبا بعدم الخروج عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: نحن نناقش تقريرا عاما للحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي، وليس مناقشة الموازنة العامة للدولة أو الخطة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس النواب، على الأعضاء أن عدم الالتزام بالوقت سيتم إغلاق مكبر الصوت فورا، قائلا: "عدم الالتزام بالوقت أو اللائحة تلوم فيه نفسك فقط".

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن من يتم النداء وغير متواجد في القاعة لن يتم النداء عليه مرة أخرى.

ضوابط التصويت على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

فيما نصت المادة 157 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.

ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.

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