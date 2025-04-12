خبير اقتصادي يكشف سر زيادة أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن سر إعلان الحكومة لإلغاء الدعم، في هذا الوقت، وزيادة أسعار الوقود (البنزين والسولار)، الذي أقرته الحكومة، أول أمس الخميس، مشيرًا إلى الشكوك في نوايا صندوق النقد الدولي وما يفرضه على الاقتصاد المصري.

سر رفع الحكومة للدعم وزيادة أسعار الوقود

وأشار هاني توفيق إلى ما وصفه بـ "نوايا صندوق النقد"، التي أصبحت نواياه مشكوك فيها، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي لا يدخل بلدًا إلا وأفلسه، ومؤكدًا أن الصندوق اشترط على الحكومة روشتته التقشفية التقليدية، وعلى رأسها إلغاء الدعم.

وقال الخبير الاقتصادية هاني توفيق عن سر إعلان الحكومة لـ إلغاء الدعم: "مما يزيد الشكوك في نوايا الصندوق، الذي مادخل بلدًا إلا وأفلسها، أنه اشترط على الحكومة روشتته التقشفية التقليدية وعلى رأسها إلغاء الدعم وتعويم العملة، ولم تشترط عليها أهدافًا رقمية ومواعيد محددة لخفض معدلى الفقر والبطالة ورفع معدلات الاستثمار والتشغيل والتصدير."

زيادة أسعار البنزين والسولار

الجدير بالذكر أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.

حيث أقرت وزارة البترول زيادة بلغت 2 جنيه في سعر البنزين 95، ليبلغ سعره 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 بلغ 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 بلغ 15.75 جنيه للتر، سعر السولار بلغ 15.5 جنيه لتر، وسعر الكيروسين بلغ 15.5 جنيه لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات بلغ سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

ارتفاع أسعار الوقود في مصر، فيتو

وصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه، وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

شروط صندوق النقد ورفع أسعار الوقود

أعلنت وزارة البترول عن رفع أسعار الوقود، وهي أول زيادة في عام 2025، حيث أكدت التقرير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لشروط حزمة الدعم، التي يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر، التي تتضمن خفض أو إلغاء الدعم الحكومي للوقود ومواد المعيشة اليومية.

رفع الدعم وشروط صندوق النقد الدولي، فيتو



تبلغ قيمة حزمة صندوق النقد الدولي ثمانية مليارات دولار، وكانت مصر قد حصلت، قبل نحو الشهر، على موافقة الصندوق على صرف دفعة قيمتها 1.2 مليار دولارًا بعد استكمال المراجعة الرابعة من الصندوق لبرنامج القرض.



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