السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

خبير اقتصادي يكشف سر زيادة أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي

ارتفاع أسعار البنزين
ارتفاع أسعار البنزين في مصر، فيتو

 كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن سر إعلان الحكومة لإلغاء الدعم، في هذا الوقت، وزيادة أسعار الوقود (البنزين والسولار)، الذي أقرته الحكومة، أول أمس الخميس، مشيرًا إلى الشكوك في نوايا صندوق النقد الدولي وما يفرضه على الاقتصاد المصري.

 

سر رفع الحكومة للدعم وزيادة أسعار الوقود

 وأشار هاني توفيق إلى ما وصفه بـ "نوايا صندوق النقد"، التي أصبحت نواياه مشكوك فيها، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي لا يدخل بلدًا إلا وأفلسه، ومؤكدًا أن الصندوق اشترط على الحكومة روشتته التقشفية التقليدية، وعلى رأسها إلغاء الدعم. 
وقال الخبير الاقتصادية هاني توفيق عن سر إعلان الحكومة لـ إلغاء الدعم: "مما يزيد الشكوك في نوايا الصندوق، الذي مادخل بلدًا إلا وأفلسها، أنه اشترط على الحكومة روشتته التقشفية التقليدية وعلى رأسها إلغاء الدعم وتعويم العملة، ولم تشترط عليها أهدافًا رقمية ومواعيد محددة لخفض معدلى الفقر والبطالة ورفع معدلات الاستثمار والتشغيل والتصدير."

 

 

زيادة أسعار البنزين والسولار

 الجدير بالذكر أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.
حيث أقرت وزارة البترول زيادة بلغت 2 جنيه في سعر البنزين 95، ليبلغ سعره  19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 بلغ 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 بلغ 15.75 جنيه للتر، سعر السولار بلغ 15.5 جنيه لتر، وسعر الكيروسين بلغ 15.5 جنيه لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات بلغ سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

ارتفاع أسعار الوقود في مصر، فيتو
ارتفاع أسعار الوقود في مصر، فيتو

 وصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه، وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

 

شروط صندوق النقد ورفع أسعار الوقود

 أعلنت وزارة البترول عن رفع أسعار الوقود، وهي أول زيادة في عام 2025، حيث أكدت التقرير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لشروط حزمة الدعم، التي يقدمها صندوق النقد الدولي لمصر، التي تتضمن خفض أو إلغاء الدعم الحكومي للوقود ومواد المعيشة اليومية.

رفع الدعم وشروط صندوق النقد الدولي، فيتو
رفع الدعم وشروط صندوق النقد الدولي، فيتو


تبلغ قيمة حزمة صندوق النقد الدولي ثمانية مليارات دولار، وكانت مصر قد حصلت، قبل نحو الشهر، على موافقة الصندوق على صرف دفعة قيمتها 1.2 مليار دولارًا بعد استكمال المراجعة الرابعة من الصندوق لبرنامج القرض.
 

رفع سعر البنزين والسولار جنيهين.. الغرف التجارية توضح تأثير القرار على السلع.. شعبة المخابز: زيادة مرتقبة في أسعار الخبز الفينو والسياحي تصل لـ 10%

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخبير الاقتصادي هاني توفيق نوايا صندوق النقد الغاء الدعم زيادة اسعار البنزين سر زيادة أسعار الوقود في مصر شروط صندوق النقد الدولي

مواد متعلقة

رفع سعر البنزين والسولار جنيهين.. الغرف التجارية توضح تأثير القرار على السلع.. شعبة المخابز: زيادة مرتقبة في أسعار الخبز الفينو والسياحي تصل لـ 10%

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

طوارئ في الوزارات بعد رفع أسعار البنزين.. ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم.. وزير التموين يطمئن المواطنين.. والتنمية المحلية خلية نحل لضبط الأسعار

شعبة المخابز: لا مساس بسعر الرغيف المدعم بعد رفع أسعار البنزين والسولار

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

خبير اقتصادي يكشف سر زيادة أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

ارتفاع تكلفة البنزين يجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

ساويرس يكشف الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في مصر

كيف تحفز إدارة بيراميدز لاعبيها للفوز على الأهلي بقمة الدوري الليلة؟

منوعات

المزيد

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأهلي كعبه عالي على بيراميدز.. أرقام مواجهات الفريقين قبل قمة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية