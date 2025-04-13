وزير الاتصالات يبحث مع محافظ القليوبية مستجدات العمل في مشروعات التعاون المشترك

اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في ديوان عام المحافظة، بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك في إطار زيارته لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مشروعات التعاون المشترك

تناول الاجتماع استعراض آخر التطورات في مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم التحول الرقمى لتقديم خدمات حكومية فعالة بالمحافظة، فضلا عن تنمية المهارات الرقمية لشبابها.

كما تم بحث سبل دفع التعاون المشترك لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة أهالى القليوبية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

وفى اجتماع موسع بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرصه على زيارة محافظة القليوبية؛ مشيدا بالإمكانيات التى تحظى بها هذه المحافظة الواعدة الغنية بأبنائها وتاريخها وتنوع مواردها وما تزخر به من ثروات فى مقدمتها الثروة البشرية.

مشروعات الوزارة فى مجال تطوير البنية التحتية

وأشار إلى تعدد مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، والتى من أبرزها مشروعات الوزارة في مجال تطوير البنية التحتية، وفقا لثلاثة محاور، وهي: البنية التحتية من الإنترنت الثابت ونشر كابلات الألياف الضوئية في قرى حياة كريمة بالمحافظة، حيث تم حتى الآن توصيل الكابلات إلى 50 الف منزل ومن المقرر زيادة العدد لتصل خلال العام المقبل إلى 250 ألف منزل.

وأوضح الوزير أهمية هذا المشروع لما يرتبط ذلك ببعد تنموى من خلال تمكين المواطنين من استخدام الإنترنت فى التدريب والعمل والتسويق للرقمى لمنتجاتهم من خلال الانترنت وغيرها من الخدمات، فيما يعنى المحور الثاني بنشر خدمات الاتصالات اللاسلكية من خلال إنشاء أبراج المحمول، حيث يوجد حوالى 1800 برج محمول، ويتم تنفيذ خطة هذا العام لإنشاء 150 برج محمول جديدا لضمان وصول الخدمة فى كافة أنحاء المحافظة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثالث معنى بمكاتب البريد بالمحافظة والذي يتم تنفيذ خطة لتطويره، حيث يوجد أكثر من 215 مكتب بريد فى المحافظة، وتم تطوير 170 مكتب بريد منها، ويتم استكمال تطوير الباقى خلال العام الحالى والعام المقبل، منوها إلى أنه تم تطوير كافة مكاتب البريد بقرى حياة كريمة بالمحافظة البالغ عددها نحو 23 مكتبا، كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى إلى أكثر من 100 ماكينة للتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المعاشات.

تنمية المهارات الرقمية لأبناء محافظة القليوبية

وأوضح الدكتور عمرو طلعت جهود الوزارة لتنمية المهارات الرقمية لأبناء محافظة القليوبية من مختلف المراحل العمرية والتخصصات لتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أنه يتم توفير مجموعة كبيرة من برامج التدريب من خلال مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، كما توجد منصة “مهارة تك” التى توفر مئات الساعات من المحاضرات المتخصصة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى الجهود المبذولة لتمكين محافظة القليوبية من أن يكون لها دور حيوي على خريطة التعهيد فى مصر من خلال توفير المزيد من المبادرات التدريبية لتأهيل الشباب للعمل فى هذه الصناعة.

ومن جانبه، رحب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على زيارته للمحافظة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة دليل على التعاون المشترك والحرص المتبادل على دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى القليوبية.

وأوضح المحافظ أن هذا اليوم يشهد باكورة خير وبركة، حيث تتجلى ثمار التعاون البناء، فى افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية الحيوية، فى مجالى الاتصالات والبريد، التى تُعدّ شرايين أساسية فى منظومة التنمية الشاملة وخدمات ملموسة نحتاج اليها جميعا فى تعاملاتنا اليومية.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت، والمهندس أيمن عطية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة بهدف بناء القدرات الرقمية للمواطنين بقرى ومراكز محافظة القليوبية.

يأتى توقيع هذه المذكرة استثمارًا للأنشطة والنجاحات الخاصة بخدمات التنمية المجتمعية التى نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، والسعى نحو استدامة وتكامل هذه الخدمات والوصول بها بشكل ميسر إلى المواطنين ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى وبناء الإنسان، ورفع المهارات التكنولوجية للشباب من خلال أنشطة التنمية المجتمعية المستدامة.

الحزم التدريبية المباشرة وغير المباشرة

وبموجب هذه المذكرة يحصل المستفيدون من أنشطة التعاون على عدد من الحزم التدريبية المباشرة وغير المباشرة وفقًا للاحتياجات المختلفة للفئات المجتمعية المستفيدة، حيث يشمل نطاق عمل مذكرة التفاهم -والتى تمتد على مدى عامين- خمسة محاور رئيسية تعمل الوزارة على تنفيذها بالشراكة مع محافظة القليوبية، وبالتعاون مع المؤسسات المختلفة من أجل بناء قدرات ومهارات الشباب المصرى فى مجالات متنوعة تهدف لتحقيق تنمية مجتمعية رقمية.

وفى هذا الشأن، يستهدف محور العمل الأول تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال أنشطة مبادرة "قدوة. تك"، للارتقاء بالقدرات الرقمية لسيدات المحافظة، حيث تستهدف المذكرة تمكين وتوعية 350 سيدة حرفية ورائدة أعمال من استخدام الأدوات والتطبيقات التكنولوجية فى مجالات التسويق الرقمى والتجارة الالكترونية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقديم الاستشارات ذات الصلة بمجالات الإنتاج والتصميم والتسويق.

كما ينص المحور الثانى فى مذكرة التفاهم على تنمية المهارات الرقمية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال تدريب 2000 من شباب الخريجين على مهارات لغات البرمجة وأساسيات التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يلبى متطلبات العمل الحر ويؤهل الشباب للحصول على فرص متميزة فى سوق العمل التنافسي.

مهارات تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال

وفى نفس السياق، سيتم اعتماد 10 مدربين على مهارات تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، لضمان استدامة المشروع واستمراريته فى خدمة أفراد المجتمع.

وفي إطار العمل على نشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته؛ تتضمن الأنشطة اعتماد 5 مراكز جديدة للتعلم الإلكترونى كمراكز تنمية رقمية مستدامة بالتعاون مع الجهات المختلفة باستهداف 500 متدرب من خلال هذه المراكز، بالإضافة إلى اعتماد 20 مدرب على برنامج أكاديميات سيسكو، وكذلك سيتم تدريب 100 من أعضاء هيئات التدريس وطلاب السنوات الأخيرة بالجامعات والمدرسين بالمحافظة على إنتاج وإدارة المحتوى الإلكترونى التعليمى التفاعلى للمساعدة فى خلق فرص عمل جديدة بهذا المجال وتشجيع المؤسسات على تبنى ثقافة التعلم الإلكتروني.

المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد

ويتضمن المحور الرابع من أنشطة المذكرة نشر الوعي بخدمات التشخيص عن بُعد التي تقدمها محافظة القليوبية لمواطنيها من خلال المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، حيث يتم تقديم الدعم الفنى والتقنى وتدريب العاملين بمنظومة التشخيص عن بُعد من الفنيين والأطباء والممرضين على استخدام المنظومة بالمستشفيات والوحدات الصحية.



وتشمل المذكرة فى محورها الأخير المساهمة فى رفع الوعى المجتمعى للمواطن بالمحافظة فى عدة مجالات تتضمن المواطنة الرقمية والإنترنت الآمن باستهداف 700 من الأطفال والشباب والمعلمين والآباء بالتدريب على مهارات الحماية الرقمية.

فضلًا عن تقديم خدمات الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة (تأهيل) لما يقرب من 250 مواطن من الأشخاص ذوى الإعاقة والشركات وأصحاب الأعمال وتشبيكهم من خلال منصة رقمية لمساعدتهم على الحصول على وظائف لائقة، بالتعاون مع مديرية التضامن ومكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومكاتب العمل التابعة لوزارة العمل المصرية.

كما يتم العمل على زيادة الوعى البيئى بين المواطنين وتنمية المهارات الخضراء للشباب فى المراحل التعليمية المختلفة من خلال تشجيع أفضل الممارسات البيئية وتبنى التقنيات الحديثة للحد من التدهور البيئى وتشجيع السلوكيات المستدامة فى الاستهلاك وإدارة الموارد.

وقع مذكرة التفاهم كل من المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية.

تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات



قدمت المهندسة هدى دحروج عرض تقديمى حول محاور عمل مذكرة التفاهم وأهيمتها فى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات فى المحافظة التى تساهم فى تحسين جودة الحياة، وتعزز النمو الاقتصادي، وتساعد فى توفير فرص عمل جديدة.

كما استمع الدكتور عمرو طلعت ومحافظ القليوبية إلى عدد من النماذج الناجحة التى تميزت من خلال مبادرات الوزارة التى يتم تنفيذها بالمحافظة، حيث استعرضت إحدى السيدات أثر البرامج التدريبية لمبادرة "قدوة. تك" على تطوير مهاراتها الرقمية وانعكاس ذلك على تعزيز فرصها فى سوق العمل وتطور ونمو مشروعها.

كما قدم أحد شباب سفراء المعرفة بمبادرة المواطنة الرقمية تجربته مع البرنامج التدريبى للحماية من أخطار الانترنت، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمحافظة.

مبادرة “طوَّر وغيَّر”

بالإضافة إلى نموذج ناجح آخر لأحد الشباب من مستفيدى مبادرة “طوَّر وغيَّر” التى ساعدته على التخطيط لمستقبله المهنى وبناء قدراته الرقمية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل.

حضر الاجتماع المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور محافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، ويتضمن برنامج الزيارة أيضا زيارة شركة أمريكية رائدة عالميًا فى مجال إدارة وتحليل بيانات المكونات الإلكترونية، وافتتاح مكتبى بريد، ويزور وحدة تشخيص علاج عن بُعد، بالإضافة إلى تفقد الأعمال بمركز خدمة عملاء احدى السنترالات كذلك سيلتقى مجموعة من رواد الأعمال والشباب من المتدربين وخريجى البرامج التدريبية المقدمة من الوزارة والجهات التابعة لها خلال زيارته لمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا".

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